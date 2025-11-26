Küchenbrand in Roth: Drei Verletzte und drei Katzen tot in Reihenhaus

In der Nacht auf Mittwoch (26.11.2025) kam es zu einem Brand in der Küche eines Reihenhauses in Roth, der den Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten erforderlich machte. Drei Anwohner erlitten dabei leichte Verletzungen.

Feuerwehr im Einsatz

Ein 67-jähriger Bewohner meldete gegen 01:30 Uhr den Brand über die Integrierte Leitstelle. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Hauses in der Paracelsusstraße. Glücklicherweise konnten alle Bewohner rechtzeitig das Gebäude verlassen. Vier Katzen und ein Hund befanden sich ebenfalls im Haus, wobei drei Katzen den Flammen zum Opfer fielen und tot aufgefunden wurden.

Brandursache noch unklar

Der Feuerwehr Roth gelang es, das Feuer schnell zu löschen, jedoch kann der Sachschaden derzeit noch nicht beziffert werden. Die drei Anwohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen, um die bislang unklare Brandursache zu klären.

