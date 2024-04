Küchenbrand sorgt für größeren Feuerwehreinsatz in Augsburg-Lechhausen

Am Sonntag den 14. April 2024 gegen 17:55 Uhr wurden die Einsatzkräfte der

Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand in die Elisabethstraße in Augsburg-Lechhausen gerufen.

Laut Aussage des Mitteilers sei ein Rauchmelder hörbar und Rauch dringe aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Mieterin der Brandwohnung konnte diese selbständig verlassen. Gemeinsam mit einem Nachbarn des Mehrfamilienhauses, welcher Löschversuche unternommen hatte, wurden die Betroffenen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut.

Parallel hierzu wurde von den Kräften der Feuerwehr ein Löschangriff in die Brandwohnung durchgeführt um den Küchenbrand zu bekämpfen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte das massiv verrauchte Treppenhaus auf weitere hilflose Personen, sowie die über der Brandwohnung gelegene Wohnungen auf Rauchgasausbreitung. Der giftige Brandrauch wurde mit Hochleistungslüftern aus dem Gebäude geblasen, und die zwischenzeitlich abgelöschte Brandstelle mit der Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Die Kräfte der Polizei haben die Untersuchungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Die beiden vom Rettungsdienst betreut, und untersuchten Mieter konnten nach einer ambulanten

Behandlung durch den Notarzt vor Ort entlassen werden.

