Kühnert vor Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW zuversichtlich

Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert blickt nach dem Wahlerfolg der saarländischen SPD zuversichtlich auf die anstehenden Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein. „Für unsere Leute in Nordrhein-Westfalen ist es natürlich ein Rückenwind“, sagte er dem Sender Phoenix. Sie bekämen noch mal vor Augen geführt: „Man kann in Deutschland aus der Herausforderer-Position wieder Landtagswahlen gewinnen.“

Kevin Kühnert, über dts Nachrichtenagentur

Deswegen sei das Saarland-Ergebnis für die Landesparteien „ein ziemlich guter Abend gewesen“. Kühnert sieht sowohl die Leistung von SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger als auch die Geschlossenheit der Partei als Grundlage für den Wahlerfolg im Saarland. „Sie ist langjähriges Mitglied des Kabinetts, sie ist stellvertretende Ministerpräsidentin, insofern ist das wirklich eine Leistung“, sagte Kühnert vor einer Sitzung des SPD-Präsidiums.

Rehlinger habe sich in die Köpfe der Menschen im Saarland reingearbeitet.