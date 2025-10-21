Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Kühnert warnt vor Söders “Wurstfalle”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnt vor der “Wurstfalle” des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). “Söder inszeniert sich als Lordsiegelbewahrer einer bayerischen Lebensweise, die er selbst sorgsam kuratiert”, schreibt Kühnert in einem Beitrag für das Magazin Rolling Stone. “Das ist billige Identitätspolitik – und niemand sollte mehr in diese Wurstfalle tappen.”

Damit widerspricht Kühnert auch Robert Habeck, der Söders “fetischhaftes Wurstgefresse” als unpolitisch kritisiert hatte. Doch seien die zahllosen Wurststand- und Volksfestfotos des Bayern sehr wohl ein politisches Statement, so der Sozialdemokrat. Er beschreibt den CSU-Chef als auf Instagram dauerpostenden Landesfürsten, der bayerische Identität zur politischen Marke forme: “Der frühere TV-Redakteur Söder schafft es, eine Brettljause zu präsentieren, als handele es sich dabei um ein milliardenschweres Investitionspaket.” In Wahrheit sei das jedoch nur “Tourismusmarketing, versetzt mit gelegentlichen politischen Inhalten”.

Der Politiker Söder funktioniere in der Öffentlichkeit “wie das Large Language Model von ChatGPT: Auf Grundlage von Berechnungen wird ermittelt, wie sich ein Mensch zu einer Frage oder einem Sachverhalt vermutlich verhalten würde”, schreibt Kühnert. Doch wer Söder “mal im Real Life getroffen habe, der merkt schnell, dass Herzlichkeit und Gemütlichkeit hier ungefähr so echt sind wie die Kulissen der Bavaria Filmstudios”. Dabei zeigt Kühnert auch einen gewissen Respekt vor der cleveren Inszenierungskunst des Bayern: “A Hund bist fei scho, Markus.”

