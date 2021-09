Augsburg | Künftig gibt es kostenfreie Coronatests nur noch an der Messe

Die Bayerische Staatregierung ändert am Montag, 11. Oktober 2021, ihre Teststrategie. Weil alle impfbaren Personen zwischenzeitlich ein Impfangebot erhalten haben, ist aus Sicht der Regierung eine Fortsetzung des Testangebots auf Kosten der Allgemeinheit nicht mehr gerechtfertigt. Daher werden die kostenfreien Antigenschnell- und PCR-Tests eingestellt.

Definierter Personenkreis für kostenfreie Covid19-Tests

Nur am Testzentrum an der Messe werden Tests noch kostenlos angeboten.

Der Personenkreis dafür ist definiert. Dazu zählen:

 Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

 Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben (gilt bis 30. November 2021)

 Studierende (Studienausweis erforderlich; gilt bis 30.

November 2021)

 Personen, die aufgrund einer medizinischen

Kontraindikation nicht gegen COVID-19 geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden

konnten (ärztliches Attest erforderlich)

 Kontaktpersonen, bei einem Warnhinweis der Corona-

Warn-App, bei Ausbruchsgeschehen und PCR- Bestätigungstestungen (Nachweis erforderlich: Mitteilung Gesundheitsamt oder Warnhinweis-App)

 Beschäftigte in Pflegeheimen (Nachweis erforderlich: Bescheinigung des Arbeitgebers, Lohnzettel oder Beschäftigtenausweis)

 Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

 Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen COVID-19 teilnehmen oder in den letzten drei Monaten teilgenommen haben (Nachweis Studienteilnahme erforderlich)

Ein Sicherheitsdienst überprüft die Nachweise und den Zugang zu den kostenfreien Testungen.

Die Öffnungszeiten des Testzentrums an der Messe Augsburg bleiben unverändert: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Tests in Schnelltestzentren kostenpflichtig

An allen anderen Testzentren werden ab dem 11. Oktober nur noch kostenpflichtige Tests angeboten. Ein Antigenschnelltest in den beiden Schnelltestzentren der Bäuerle Ambulanz in der Maxstraße 59 (Innenstadt) oder Unterer Talweg 100 (Haunstetten) kostet dann zum Beispiel 15 Euro.