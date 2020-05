Kulturamt in der Kresslesmühle | Ein Platz für gesellschaftliche Integration

Im Rahmen der Umstrukturierungen der Stadtverwaltung nach der Kommunalwahl wird die Kresslesmühle ab Juni als Liegenschaft dem Kulturamt zugeordnet. In dessen Verantwortung steht künftig auch die kulturelle Ausrichtung des Veranstaltungsprogrammes. Das Büro für gesellschaftliche Integration (ehemals Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt), das neu dem Referat für Bildung und Migration zugeordnet wurde, bleibt für das Bildungs- und Beratungszentrum im ersten Stock der Kresslesmühle zuständig.

Gemeinsame Ausrichtung und Außenwirkung

Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, unterstreicht die Vorteile des Schritts: „Die Umstrukturierung ermöglicht es dem Büro für gesellschaftliche

Integration, sich stärker den Fragen der gesamtgesellschaftlichen Integration zu widmen.“

Das Referat für Bildung und Migration sowie das Kulturreferat, dem das Kulturamt zugeordnet ist, arbeiten künftig eng zusammen, um der Kresslesmühle eine gemeinsame

Ausrichtung und Außenwirkung zu geben. Neben dem Kulturhaus Abraxas sowie dem Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus leitet das Kulturamt damit zukünftig noch eine weitere Kultureinrichtung der Stadt. Dadurch könnten sich im Normalbetrieb bei der Bespielung der beiden Bühnen interessante Wechselwirkungen ergeben.

Mehrfach ausgezeichnetes Haus mit Tradition

Die traditionsreiche und mehrfach ausgezeichnete Kresslesmühle war seit August 2015 dem Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt zugeordnet. In den folgenden Jahren wurde es von Grund auf saniert und neu aufgestellt. Oberbürgermeisterin Eva Weber begrüßt den erfolgreichen Abschluss der schwierigen Neuausrichtung des Hauses: „Mit dem zukunftsorientierten Konzept eines Bildungs-, Beratungs- und Begegnungshauses konnten aus dem Bundesprogramm „Soziale Integration im Quartier“ 1,2 Millionen Euro und damit 90 Prozent der Bausumme eingeworben werden. Ich bin überzeugt, dass damit ein guter Neustart gelungen ist.“

Vielfältige Nutzungen unter einem Dach

Mit fast vier Veranstaltungen pro Woche hat sich die Bühne in der „Mühle“ wieder ihren Platz im Kleinstkunstprogramm der Stadt gesichert. Im ersten Stock erhalten Neuzugewanderte Informationen rund um das Leben und Arbeiten in Augsburg und haben die Möglichkeit, sich in den Räumen weiterzubilden. Ein wechselndes Bildungs- und Beratungsangebot reagiert flexibel auf den Bedarf und bietet entsprechende Angebote an. Zwei Räume stehen Vereinen, Initiativen etc. als Treffpunkte zur Verfügung.