Kunst im Garten ab heute im Rokoko-Garten des Schaezlerpalais

Mit dem temporären Ausstellungsprojekt „Kunst im Garten“ starten die Kunstsammlungen & Museen Augsburg mit einer neuen Ausstellungsreihe, bei der plastische, skulpturale oder installative Kunstwerke verschiedener nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler im Garten des Schaezlerpalais präsentiert werden

.

Den ganzen Sommer über sind nun Werke von David Nash, Michael Croissant, Norbert Schessl sowie Heike & Jiri Mayr zu sehen. Die Kunstwerke treten dabei untereinander in Dialog, setzen sich aber auch mit der geometrisch gestalteten Natur des Rokokogartens in Beziehung.

Foto: Monika Harrer-Jalsovec / Stadt Augsburg 1 von 4

Am Dienstag, 10. Mai, um 18 Uhr, findet die Vernissage der Ausstellung mit dem leitenden Direktor der Kunstsammlungen & Museen, Dr. Christof Trepesch, sowie den Kunstschaffenden Norbert Schessl und Heike & Jiri Mayr im Rokoko–Garten des Schaezlerpalais statt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen

Der Rokoko-Garten im Schaezlerpalais

Der heutige Schaezlergarten wurde 2004/05 nach historischen Plänen als symmetrische Vierfelderanlage rekonstruiert, in deren Zentrum sich ein Brunnenbassin mit Springbrunnen

befindet. Die vier Felder sind mit bekiesten Schlängelwegen, kugelförmigen Kornelkirschenbäumen und Buchsheckeneinfassungen gestaltet. Die hohen Umfassungsmauern, die den Garten zu einem „hortus conclusus“ machen, sind mit Spalierobst bepflanzt. Im ehemaligen Hühnerhaus sind heute Bienen untergebracht, die

den Schaezlerhonig produzieren. In diesem gut 1150 Quadratmeter großen innerstädtischen Erholungsort sind Besucherinnen und Besucher eingeladen bis 3. Oktober, die plastische Kunstwerke zu betrachten und ihre Einbindung in die umgebende Natur zu erkunden.