Kunst- und Lichternacht 2026 in Donauwörth: Das Programm

Am Samstag, 7. November 2026, wird die Donauwörther Innenstadt von 18 bis 24 Uhr zur leuchtenden Flaniermeile mit Kunst, Musik, Aktionen und geöffneten Geschäften.

Die Reichsstraße wird zur autofreien Flaniermeile. Über die Spitalstraße und die Hindenburgstraße bis zur Bahnhofstraße öffnen Geschäfte, Restaurants und Cafés ihre Türen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Mitternachtsbummel mit regionaler Kunst in Schaufenstern und auf Ausstellungsflächen. Zusätzlich gibt es Aktionen, Vorführungen und Workshops.

Zahlreiche Gebäude werden illuminiert. Videoprojektionen und Musikeffekte ergänzen das Programm. Auch der Innenraum des Liebfrauenmünsters erstrahlt in besonderem Glanz. Während der Eucharistiefeier von 18 bis 19 Uhr soll die Feier nicht gestört werden.

Kunst, Musik und venezianische Kostüme

Im Färbertörl zeigen die Kunstfreunde Donauwörth Malerei, Grafik und Skulpturen. Im Zeughaus ist die Ausstellung der Fotogruppe 80 zu sehen. Die Gruppe D’Venezianer ist mit ihren prachtvollen Kostümen in der Innenstadt unterwegs, sofern es die Witterung zulässt.

Im Eventgarten spielt ab 18 Uhr Felix and Friends. Im Starclub Donauwörth beginnt um 21 Uhr eine DJ Night mit DJ Christof Öhm.

Jugendcafé öffnet für alle

Das Jugendcafé öffnet von 18 bis 22 Uhr ohne Altersbeschränkung. Dort können Besucherinnen und Besucher die Stadtjugendpflege treffen, die Räume entdecken sowie Tischtennis, Dart, Tischkicker oder Brettspiele spielen.

Straßensperrungen zur Kunst- und Lichternacht

In der Reichsstraße auf Höhe des Landratsamts und in der Kapellstraße bei der Polizei werden Citysafes und Oktablocks eingesetzt. Eine weitere Sperrung erfolgt auf der Sebastian-Franck-Brücke.

Weitere Informationen gibt es unter www.cid-donauwoerth.de.

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