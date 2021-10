Kunstförderpreis der Stadt Augsburg – Acht Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben

Mit der Preisübergabe an junge Kreativschaffende findet am 18. November 2021 im Goldenen Saal des Rathauses die 62. Runde des Kunstförderpreises der Stadt Augsburg ihren feierlichen Abschluss. Durch eine Erhöhung des Preisgeldes von 18.000 Euro auf bis zu 27.000 Euro – verteilt auf alle Preisträgerinnen und Preisträgern – konnten in diesem Jahr ausnahmsweise acht Talente aus fünf Bereichen durch die jeweiligen Fachjurys ermittelt und honoriert werden.

Kulturreferent Jürgen K. Enninger: „In einer für Kreativschaffende prekären Phase ist es uns ein besonderes Anliegen, mit dem Kunstförderpreis außergewöhnliche Begabung wertzuschätzen und zu fördern, um zur Kräftigung einer dynamischen Kulturszene beizutragen. Die Aufstockung des Preisgeldes ermöglicht es uns gerade in diesem Jahr noch mehr jungen Talenten den Rücken zu stärken, sie zu einem beruflichen Werdegang im Kulturbereich zu ermutigen oder auf ihrem Karriereweg zu bekräftigen.“

Aus 43 Bewerbungen wurden acht durch Fachjurys ausgewählt und durch den Kulturausschuss bestätigt. Die Einreichungen sind den Fachbereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik (Musik Vokal und Komposition klassisch) und Schauspiel zugeordnet, wobei 2021 in drei Fachbereichen jeweils zwei Talente ausgezeichnet werden:

62. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg

Fachbereich Architektur: Julian Chiellino

Fachbereich Bildende Kunst: Michael Schmidt, Béla Juttner

Fachbereich Literatur: Roland Schnell, Lisa Frühbeis

Fachbereich Musik:

Musik Vokal: Matthias Lika

Komposition klassisch: Felix Bönigk

Fachbereich Schauspiel: Baris Kirat

Öffentliche Preisverleihung im Goldenen Saal des Rathauses

Die Verleihung des 62. Kunstförderpreises der Stadt Augsburg findet am 18. November, um 19:30 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses statt. Im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe mit anschließendem Empfang bekommt das Publikum Einblicke in das Schaffen der Preisträgerin und Preisträger. Die dort gezeigten Filmporträts werden im Anschluss zusammen mit einer Broschüre über die Preisträgerin und Preisträger auf der Homepage der Stadt Augsburg augsburg.de/kunstfoerderpreis bereitgestellt.

Für den 62. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg bewerben konnten sich bis Ende Mai 2021 Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohnsitz seit mindestens drei Jahren im Raum Augsburg haben oder hier geboren sind und die die jeweilige Altersgrenze in ihrem Fachbereich erfüllen.

Bewerbungsbeginn für den 63. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg ist Anfang Mai 2022. Nähere Informationen unter augsburg.de/kunstfoerderpreis.