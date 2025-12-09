Kupferdiebstahl an Süd-Ost-Link-Baustelle in Niederaichbach

NIEDERAICHBACH, LKR. LANDSHUT – Am vergangenen Samstag, dem 06.12.2025, wurden an der Baustelle der Süd-Ost-Link-Stromtrasse mehrere Kupferleitungen gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr über einen Bauzaun Zutritt zur Baustelle und entwendeten die bereits montierten Kupferleitungen.

Zugang zur Baustelle und Diebstahl

Der oder die Täter verschafften sich ihren Zugang zur Baustelle, indem sie einen Bauzaun überwanden. Im Zuge des Einbruchs wurde außerdem ein Baucontainer gewaltsam geöffnet, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ohne weiteren Diebstahl von Gegenständen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizei ersucht die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0871/9252-0 gegeben werden.

Veröffentlicht: 09.12.2025, 09:55 Uhr