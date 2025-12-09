Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
12.6 C
London
type here...
Subscribe
Kupferdiebstahl an Süd-Ost-Link-Baustelle in Niederaichbach
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kupferdiebstahl an Süd-Ost-Link-Baustelle in Niederaichbach

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERAICHBACH, LKR. LANDSHUT – Am vergangenen Samstag, dem 06.12.2025, wurden an der Baustelle der Süd-Ost-Link-Stromtrasse mehrere Kupferleitungen gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr über einen Bauzaun Zutritt zur Baustelle und entwendeten die bereits montierten Kupferleitungen.

Zugang zur Baustelle und Diebstahl

Der oder die Täter verschafften sich ihren Zugang zur Baustelle, indem sie einen Bauzaun überwanden. Im Zuge des Einbruchs wurde außerdem ein Baucontainer gewaltsam geöffnet, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ohne weiteren Diebstahl von Gegenständen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizei ersucht die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0871/9252-0 gegeben werden.

Veröffentlicht: 09.12.2025, 09:55 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel