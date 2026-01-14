Kupferdiebstahl auf Firmengelände in Thannhausen: Tatverdächtiger festgenommen, drei Täter auf der Flucht

In der Nacht zum Montag wurden vier Personen dabei beobachtet, wie sie sich Zugang zu einem Firmengelände in Thannhausen verschafften. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, woraufhin mehrere Streifenfahrzeuge zum Tatort entsandt wurden.

Flucht der Täter und Festnahme eines Verdächtigen

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, während die drei weiteren Täter unerkannt entkamen. Trotz intensiver Fahndung blieben sie verschwunden.

Beschädigungen und Diebstahlversuch

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Zaun des Firmengeländes an zwei Stellen beschädigt und die Stromleitungen der Beleuchtung sowie Bewegungsmelder durchtrennt waren, wodurch das Gelände ohne Beleuchtung blieb. Die Täter hatten bereits mehrere Kupferkabelrollen zum Abtransport bereitgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt; der genaue Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rechtliche Konsequenzen

Der festgenommene, rumänische Tatverdächtige wurde am Montag dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.