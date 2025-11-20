Newsletter
Kupferdiebstahl im Bauhof Feucht: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kupferdiebstahl im Bauhof Feucht: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Dienstag, dem 18. November 2025, auf Mittwoch, den 19. November 2025, ereignete sich auf dem Firmengelände des Bauhofes Feucht ein schwerer Diebstahl. Unbekannte brachen in der Nürnberger Straße ein und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Kupferdiebstahl auf Firmengelände

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bauhofgelände zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Ziel der Diebe waren mehrere große Kabelrollen, die dort gelagert waren. Der Sachschaden ist erheblich, und der geschätzte Wert der gestohlenen Kupferkabel liegt bei rund 20.000 Euro. Aufgrund der Größe und Schwere der Beute wird davon ausgegangen, dass mehrere Täter beteiligt waren, die ein Transportfahrzeug genutzt haben dürften. 

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Spurensicherung vor Ort übernommen und führt die Ermittlungen, um die Täter zu ermitteln. Zeugen, die hilfreiche Informationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatorts geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Neueste Artikel