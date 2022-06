Am 05.06.2022 gegen 15:00 Uhr, musste ein 20-jähriger Fahrzeughalter feststellen, dass sich sein Fahrzeug selbständig gemacht und dabei einen Schaden verursacht hat.

Der junge Mann hatte einige Minuten vorher den Pkw in der Straße An der Holzgasse in Unterstall (Ortsteil von Neuburg an der Donau) abgestellt und diesen dann, etwa hundert Meter entfernt, in einem angrenzenden Grundstück wieder entdeckt. Bei seiner Irrfahrt hatte der Pkw einen dortigen Stromkasten beschädigt, weshalb es zu einem Stromausfall in der dortigen Wohngegend kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

