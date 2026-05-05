Ladendieb in Nürnberg verletzt Filialleiter bei Fluchtversuch und wird festgenommen

In Nürnberg kam es am Montagnachmittag (04.05.2026) zu einem Vorfall mit einem renitenten Ladendieb in einem Supermarkt in der Regensburger Straße.

Diebstahl von Alkohol im Supermarkt

Ein 28-jähriger georgischer Staatsbürger entwendete gegen 13:30 Uhr sechs Flaschen Schnaps im Wert von rund 110 Euro. Der Mann steckte die Flaschen in seinen Rucksack und versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung durch den Eingangsbereich zu verlassen.

Fluchtversuch und Festnahme

Nachdem der Filialleiter den Dieb zur Rede stellte, ließ der Täter den Rucksack fallen und versuchte zu fliehen. Der Filialleiter und ein Ladendetektiv gelang es jedoch, den Verdächtigen zu stellen und festzuhalten. Dabei wehrte sich der 28-Jährige und verletzte den Filialleiter.

Folgen für den Tatverdächtigen

Die herbeigerufenen Polizisten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen den Mann vorläufig fest. Der Verdächtige wird sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Körperverletzung verantworten müssen.

Erstellt durch: Alexander Greil