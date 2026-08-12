Ladendiebstahl eskaliert: 19-Jährige bedroht Verkäuferin in Neuburg mit Pfefferspray

Neuburg an der Donau – Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie am Schrannenplatz ist es am Dienstagnachmittag zu einer Bedrohung mit Pfefferspray gekommen. Gegen eine 19-Jährige und ihren 20-jährigen Begleiter wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Nach Angaben der Polizei wurde die 19-Jährige gegen 15.35 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Produkte in ihrer Kleidung versteckte. Gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Begleiter bezahlte sie an der Kasse lediglich ein Getränk. Als eine Angestellte die beiden beim Verlassen des Geschäfts anhielt, soll die junge Frau aggressiv reagiert und die Verkäuferin mit einem mitgeführten Pfefferspray bedroht haben.

Anschließend flüchteten beide aus dem Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen wurden Kopfhörer und Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehr als 100 Euro gestohlen.

Anhand der Personenbeschreibung konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen ermitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Dabei trafen die Beamten den 20-Jährigen an. Bei ihm wurde ein Einhandmesser sichergestellt, das er griffbereit im Hosenbund getragen haben soll.

In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte außerdem verschreibungspflichtige Medikamente. Der Mann steht im Verdacht, auch diese gestohlen zu haben. Die 19-Jährige wurde bei der Durchsuchung nicht angetroffen.

Gegen beide wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Nötigung ermittelt. Der 20-Jährige muss sich zusätzlich wegen des mutmaßlichen Diebstahls der Medikamente sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.