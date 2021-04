Länder beraten über Schule nach den Osterferien

In neun der 16 Bundesländer gehen am Sonntag die Osterferien zu Ende und die Rückkehr von Lehrern und Schülern kommt vor dem Hintergrund der Corona-Lage teilweise weiter ins Stocken. Wie es nun weitergeht, wollen heute die Kultusminister der Länder beraten.

Wichtigen Fragen, die es zu beantworten gilt, sind unter anderem die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, Impfungen für Lehrer und was mit Prüfungen geschieht. Überraschende Entscheidungen für ein einheitliches Vorgehen oder bundesweite Schulschließungen zeichnen sich aber nicht ab. Denn viele Bundesländer haben für ihre Schulen längst Pläne gemacht. Das Gespräch dient aber auch der Vorbereitung des nächsten Corona-Krisengipfels. Am Montag wollen die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu neuen Gesprächen über das weitere Vorgehen in der Corona-Lage zusammenkommen.