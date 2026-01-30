type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Länderdaten deuten auf wieder angestiegene Inflation

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die bundesweite jährliche Inflationsrate, die im Dezember bei 1,8 Prozent gelegen hatte, dürfte im Januar wieder angestiegen sein. Darauf deuten erste Zahlen aus den Bundesländern hin, die bereits am Freitagvormittag veröffentlicht wurden.

Brotregal im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Einen besonders kräftigen Anstieg von 1,7 Prozent im Vormonat auf aktuell 2,1 Prozent maßen die Statistiker dabei in Bayern. Auch in Niedersachsen (von 1,9 auf 2,1 Prozent), Nordrhein-Westfalen (2,0 nach 1,8 Prozent) und in Baden-Württemberg (2,1 nach 1,9 Prozent) legte die Teuerung wieder zu.

In Brandenburg (2,2 Prozent) und dem Saarland (1,9 Prozent) dagegen blieben die Werte im Vergleich zum Dezember unverändert. In Berlin sank die Inflation sogar auf 1,9 nach 2,2 Prozent im Vormonat.

Bundesweit ist wohl mit einer Teuerungsrate zwischen 1,9 und 2,1 Prozent zu rechnen, was einen Zuwachs gegenüber dem Vormonat bedeuten und ziemlich genau in der Zielmarge der EZB von 2,0 Prozent liegen würde.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine vorläufige Schätzung für die bundesweite Inflationsrate im Laufe des Tages, in der Regel gegen 14 Uhr. Die endgültigen Zahlen kommen Mitte des Monats, dabei gibt es aber nur sehr selten Änderungen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel