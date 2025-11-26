Länderübergreifende Verkehrskontrollen in der Oberpfalz: 145 Lkw und Busse beanstandet, Brand auf A3 knapp verhindert

Die Polizeidienststellen in der Oberpfalz haben zwischen dem 17. und 23. November umfangreiche Kontrollen des Güter- und Personenverkehrs durchgeführt. Diese Maßnahmen waren Teil einer länderübergreifenden Aktion des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien (ROADPOL), die auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit abzielt.

Ergebnisse der Verkehrskontrollen in der Oberpfalz

Insgesamt wurden 447 Lkw und Omnibusse überprüft, wobei 145 Fahrzeuge beanstandet wurden. Bei 28 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Besonders häufig wurden Verstöße gegen Sozialvorschriften, wie die Überschreitung der Tageslenkzeit, festgestellt. Im Bereich des Gefahrguttransports registrierte die Polizei 22 Verstöße. Technische Mängel, darunter Probleme mit Rädern, Lenkanlagen und Bremsen, führten dazu, dass vier Fahrzeugführer ihre Fahrt bis zur Beseitigung der Mängel unterbrechen mussten.

Weitere Feststellungen und Maßnahmen

Im Zuge der Kontrollen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen, Mängel bei der Ladungssicherung sowie Überschreitungen von Maßen und Gewichten festgestellt. Zudem konnten zwei bestehende Haftbefehle vollzogen werden. Ein Pkw-Fahrer zog durch drogentypische Auffälligkeiten die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Cannabis, was eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Verdachts einer Drogenfahrt nach § 24 a StVG zur Folge hatte. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Schnelles Eingreifen verhindert Lkw-Brand auf der A3

Ein besonderer Vorfall ereignete sich am 17. November auf der A3 in Richtung Passau. Die Schwerverkehrskontrollgruppe der VPI Regensburg entdeckte einen Lkw mit einem Reifenschaden auf dem Pannenstreifen. Ein technischer Defekt hatte das Radlager überhitzt, was Rad, Bremse und Luftfederung zerstörte. Dank des schnellen Einsatzes von Trinkwasser gelang es der Polizei und dem Fahrer, das Rad rechtzeitig abzukühlen und so einen möglichen Brand zu verhindern. Der Lkw wurde zur Kontrollstelle begleitet und repariert. Der Fahrer konnte den Defekt bei der Abfahrtskontrolle nicht bemerken, weshalb kein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.