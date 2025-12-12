Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Lagerhallenbrand in Westend: Brandbeschleuniger gefunden, Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lagerhallenbrand in Westend: Brandbeschleuniger gefunden, Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, gegen 2:25 Uhr, bemerkte ein Anwohner ein Feuer in einer Lagerhalle im Hinterhof eines Anwesens im Münchener Stadtteil Westend. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise waren keine Evakuierungen notwendig, und es gab keine Verletzten bei dem Vorfall. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

Die Brandfahnder des Kommissariats 13 begaben sich zum Brandort, um die Ermittlungen zu starten. Bei der Untersuchung der Lagerhalle, die teilweise für Hausmeisterutensilien genutzt wurde, entdeckten sie Hinweise auf den Einsatz von Brandbeschleunigern. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Zeugen, die im Zeitraum der Tat im Bereich der Tulbeckstraße, Westendstraße, Bergmannstraße und Ganghoferstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise können dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

