Lagerlechfeld / Schwabmünchen  | 21-jähriger „medizinischer Notfall“ bedroht Sanitäter und widersetzt sich Polizei

Gestern (07.05.2023) wurde die Polizei gegen 17.00 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Landsberger Straße gerufen. Bei dem Einsatz wurden die Beamten angegangen.

Die Sanitäter waren zuvor zu einem medizinischen Notfall eines 21-Jährigen gerufen worden. Dieser wurde jedoch gegenüber den Rettungskräften immer aggressiver, schlug die Glasscheibe einer Zimmertüre ein und ergriff sogar ein Brotmesser. Daraufhin mussten sich die Sanitäter in den Krankenwagen zurückziehen und riefen die Polizei. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann letztendlich unter Kontrolle bringen. Das Messer war ihm zwischenzeitlich bereits von Anwohnern abgenommen worden. Der Mann hatte sich bei dem Schlag gegen die Glasscheibe Verletzungen hinzugezogen und musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Dort griff er unvermittelt die Polizeibeamten an und versuchte sie zu kratzen und zu treten. Beim späteren Transport in den Polizeiarrest spuckte er auf die eingesetzten Polizeibeamten sowie in das Dienstfahrzeug.

Die Beamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

