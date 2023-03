Lambrecht mit Zapfenstreich verabschiedet

Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist am Dienstagabend mit militärischen Ehren verabschiedet worden. Beim Großen Zapfenstreich spielte das Stabsmusikskorps nach ihrem Wunsch den „Hessischen Fahnenmarsch“ (1732), „Niemals geht man so ganz“ von Trude Herr und den „Marsch des Hessischen Kreisregiments und des Regiments `Landgraf`“. Lambrecht war am 8. Dezember 2021 zur Verteidigungsministerin ernannt worden.

Christine Lambrecht, über dts Nachrichtenagentur

Am 16. Januar 2023 hatte sie nach anhaltender Kritik um ihre Entlassung gebeten. Dass dieser erst nun stattfindet, wird damit erklärt, dass Lambrecht und ihr Amtsnachfolger Boris Pistorius (SPD) nicht früher Zeit gefunden hätten.