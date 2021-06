Lampion-Installation taucht Nördlinger Fußgängerzone in Regenbogenfarben

Was gibt es schöneres als einen romanti- schen Spaziergang in einer lauen Sommernacht? – Ein Meer von Lampions sorgt künftig in der Nördlinger Innenstadt für die passende Stimmung.

Insgesamt drei Monate lang wird ein 15 m x 12 m großes Traversensystem mit 180 Lampions, die täglich bis 24.00 Uhr farbig illuminiert werden, für ganz besonderes Flair sor- gen. Die aufwändige LED-Lichtinstallation in 4,5 Metern Hö- he wurde in der Löpsinger Straße, zwischen dem Reisebüro Schwarzer und der Sparkasse, angebracht. Sanft wechseln- de Farben sorgen für stimmungsvolle Abwechslung.

Vorgestellt wurde die Lampion-Installation am Abend des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Ungarn. Mit einem farbigen Regenbogen setzte auch Nördlingen unter dem Motto „Fußgängerzone statt Allianz-Arena“ ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

„Die Lampions sollen auch an das Citta-Slow-Festival mit beleuchtetem Schirm erinnern, welches ursprünglich für die- ses Jahr geplant war und pandemiebedingt nicht stattfinden kann,“ beschreibt Oberbürgermeister David Wittner die Akti- on der Stadt Nördlingen. Cittaslow – das internationale Netz- werk lebenswerter Städte, in dem Nördlingen vertreten ist – steht für Lebensqualität, Nachhaltigkeit und stellt den Men- schen in den Mittelpunkt. „Es würde uns sehr freuen, wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürger ebenso wie unseren Gästen von außerhalb mit dieser Installation ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.“

In diesem Zusammenhang dankte er Daniel Wizinger, Leiter des städtischen Sachgebiets für Tourismus und Veranstaltungen, dem städtischen Baubetriebshof sowie Karl Olbrich von der SLS mediatecgroup GmbH für die Idee und Umsetzung der Aktion sehr herzlich.