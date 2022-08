Die Stadt Günzburg hat den Zuschlag zur Austragung einer Landesgartenschau im Jahr 2029 erhalten. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hoch erfreut über die gute Nachricht: „Das ist eine gewaltige Chance für Günzburg und die Region!“

Die Stadt Günzburg hatte 2021 erfolgreich ihr Interesse bekundet und wurde in den Bewerberkreis der Bayerischen Landesgartenschau GmbH aufgenommen. Mithilfe verschiedener Formate wurden Bürgerinnen und Bürger, Vereine sowie Partner aus Wirtschaft, Tourismus und Naturschutz online und in Präsenz in die Ideenfindung eingebunden. Mit diesen gewonnenen Ansätzen und unter fachlicher Beratung der lohrer.hochrein landschaftsarchitekten und stadtplaner gmbh entwickelte die Stadtverwaltung ein gemeinsames Konzept. Dieses wurde der Bewertungskommission im Rahmen ihres Besuchs im Juli 2022 vorgestellt und konnte überzeugen.

Bei der Landesgartenschau handele es sich um eine einmalige Chance und ein wertvolles Instrument für die Stadtentwicklung, so Jauernig. Die Stadt Günzburg hatte sich im Rahmen der Landesgartenschauvergabe für die Jahre 2028-2032 mit Priorität für den Zeitraum 2030 bis 2032 beworben. Der positive Zuschlag für das Jahr 2029 freut die Stadt, stellt sie aber auch vor Herausforderungen, die die Große Kreisstadt sportlich sieht und gerne annimmt. „Wir stehen vor einer spannenden Aufgabe und freuen uns, diese im stetigen Austausch mit der Bürgerschaft und unseren Partnern in den kommenden Jahren anzugehen“, so Jauernig und verweist auf das in Günzburg ansässige Legoland: „Wir können Großprojekte stemmen!“ Als nächster Schritt ist die Gründung einer Projektgesellschaft vorgesehen.