Landkreis Aichach-Friedberg mietet Unterkunft für Flüchtlinge in Derching an

Eine Unterkunft speziell für Flüchtende aus der Ukraine mietet der Landkreis Aichach-Friedberg ab sofort in Derching an. 170 bis 180 Personen sollen dort Schutz finden, zur Ruhe kommen und ihre weiteren Schritte planen können.

Mit der Unterstützung von Feuerwehr, BRK und THW wird die Unterkunft in den nächsten Tagen eingerichtet und ausgestattet, sodass bereits am Wochenende die ersten Menschen einziehen können. Das Landratsamt steht in engem Austausch mit den Verantwortlichen in Derching, die bereits Unterstützung durch weitere Ehrenamtliche angekündigt haben.

Gedacht ist die Unterkunft als erste Anlaufstelle, wo die Menschen sich nach ihrer aufreibenden Flucht ausruhen können, um dann ggf. ihre Weiterreise zu Verwandten und Bekannten zu planen. Wer keine familiären Anknüpfungspunkte in Deutschland hat, bekommt entweder einen Platz in einer vom Landratsamt vermittelten Unterkunft oder hat die Möglichkeit, auch länger in Derching zu bleiben.

Ankunft von Flüchtenden am Wochenende – Anlaufstelle in Ottmaring eingerichtet

Für die am morgigen Donnerstag erwartete Ankunft eines weiteren Reisebusses mit Menschen aus der Ukraine hat das Landratsamt das Begegnungszentrum in Ottmaring als erste Anlaufstelle akquiriert. Ab dem Wochenende wird diese Funktion dann die neu angemietete Unterkunft in Derching übernehmen (s.o.).