Landkreis Augsburg bietet Impfmöglichkeiten für Kurzentschlossene

Bis Ende August bietet der Landkreis Augsburg Kurzentschlossenen die Möglichkeit, sich in den Impfzentren ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Auch der Impfstoff darf frei gewählt werden. Bei der Auswahl sind lediglich medizinische Aspekte zu berücksichtigen.

Wer zu den regulären Öffnungszeiten kommt, sollte seinen Personalausweis bei sich haben und (soweit vorhanden) seinen Impfpass. Minderjährige ab zwölf Jahren benötigen das schriftliche Einverständnis beider Erziehungsberechtigten. „Unser Angebot sorgt hoffentlich dafür, dass dieser wichtige Termin auch in vollen Terminkalendern untergebracht werden kann“, so Landrat Martin Sailer zuversichtlich. Wem der Weg in die Impfzentren zu weit ist, kann stattdessen auch eines der Vor-Ort-Impfangebote im Landkreis wahrnehmen.

Auf der Internetseite des Landkreises finden sich ab sofort unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfaktion alle künftigen Termine. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert.