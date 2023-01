Steigende Preise für Strom und Gas stellen aktuell viele Menschen vor Herausforderungen, vor allem einkommensschwache Haushalte haben mit den hohen Energiekosten zu kämpfen. Der Landkreis Augsburg hat auf seiner Internetseite verschiedene Angebote zusammengestellt, die Bürgerinnen und Bürgern in belastenden und finanziell herausfordernden Situationen helfen können.

„Neben Hilfsangeboten wie dem Caritasverband oder der Kartei der Not, gibt es natürlich auch im Landratsamt direkt eine Reihe von Anlaufstellen, die Menschen unterstützen, die durch die Energiekrise in Not geraten sind“, erläutert Landrat Martin Sailer. „Im Landkreis Augsburg wird niemand allein gelassen und wer Hilfe benötigt, kann sich an die Mitarbeitenden in den entsprechenden Fachstellen wenden.“

Eine Übersicht der angesprochenen Hilfen in der Energiekrise findet sich ab sofort unter www.landkreis-augsburg.de/hilfeinderenergiekrise.