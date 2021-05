Landkreis Augsburg | Corona-Inzidenz den ersten Tag unter 50

Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Augsburg ist über die Feiertage unter den Schwellenwert 50 gefallen. Sollte die Hürde nicht wieder übersprungen werden, könnten schon bald weitere Lockerungen folgen.

Das Robert-Koch-Institut meldet heute für den Landkreis Augsburg 46,9 Corona-Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohnern. Erstmals wurde der Schwellenwert 50 unterschritten. Sollte die Hürde insgesamt an fünf Tagen nicht übersprungen werden, folgen am übernächsten Tag weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Dies wäre im aktuellen Fall der nächste Montag, 31. Mai 2021. Das Robert-Koch-Institut gibt aber zu bedenknen: „Aufgrund des Feiertags am 24.05.2021 ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“

Auch in Aichach-Friedberg (27,5) und in der Stadt Augsburg (71,5) hatte es zuletzt rückläufige Werte gegeben.