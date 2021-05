Landkreis Augsburg | Corona-Inzidenz zweiten Tag unter Schwellenwert 35

Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Augsburg liegt heute den zweiten Tag unter dem Schwellenwert 35. Weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkung könnten bald erfolgen.

Mit der aktuellen 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg von 34,3 laut Robert-Koch-Institut (Landkreis: 34,15) ist der heutige Montag bereits der zweite Tag in Folge mit einem Wert unter 35. Die Inzidenz muss fünf Tage lang in Folge unter 35 bleiben, bis am übernächsten darauffolgenden Tag die Lockerung in der Kontaktbeschränkung in Kraft treten kann. Dies dann am nächste Samstag, 5. Juni 2021 der Fall.

Aktuell sind 11.289 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg bekannt (+25 zum Freitag). In Quarantäne befinden sich aktuell 180 Personen. Insgesamt sind 223 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.