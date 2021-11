Landkreis Augsburg ermöglicht Auffrischungsimpungen für alle

Die Auslastung der Intensivbetten im Leitstellenbereich Augsburg bewegt sich seit dieser Woche um die 100-Prozent-Marke und hat diese zeitweise sogar schon erreicht. Eine Situation, die eine potenzielle Triage erschreckend greifbar werden lässt.

„Wenn wir für unsere Bürgerinnen und Bürger auch in Notfällen weiter eine gute medizinische Versorgung gewährleisten wollen, ist es zwingend notwendig, dass sich mehr Menschen impfen lassen und so schwerwiegende Krankheitsverläufe reduziert werden“, betont Landrat Martin Sailer. Da die Wirkung der Impfung nach einigen Monaten nachlässt, sei es zur Vermeidung von Impfdurchbrüchen außerdem wichtig, dass insbesondere Risikogruppen den sogenannten „Booster“ erhalten. Der Landkreis bietet in seinem Impfzentrum in Bobingen und bei seinen Vor-Ort-Impfterminen in den Kommunen deshalb ab Montag, 15. November 2021, Auffrischungsimpfungen für all diejenigen an, deren Zweitimpfungstermin bereits mehr als sechs Monate zurückliegt. Bei Personen, die bislang ausschließlich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft sind, ist die Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff bereits vier Wochen später möglich.

Terminvereinbarung von Montag bis Donnerstag erforderlich

Ab der kommenden Woche ändern sich deshalb die Abläufe im Impfzentrum Bobingen: Für Termine von Montag bis Donnerstag ist dann eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Termin- vereinbarungen für Freitage sind hingegen nicht mehr möglich. An diesen Tagen können Impfwillige weiterhin von 10 bis 18 Uhr ohne Termin ins Impfzentrum kommen. Freie Impftermine können on- line unter https://impfzentren.bayern/citizen/ gebucht werden.

Hierbei ist zu beachten, dass auf der Seite nicht unterschieden wird, ob es sich um einen Termin für eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfungstermin handelt – man vereinbart einfach einen Termin. Vor Ort im Impfzentrum wird dann anhand des Impfpasses festgestellt, um welche Impfung es sich handelt. Die Auffrischungsimpfung wird in der Regel mit dem mRNA-Impfstoff durchgeführt, der auch für die Erst- und Zweitimpfung verwendet wurde. Es sei denn, es sprechen triftige Gründe dagegen.

Neue Hotline zur Impfterminvereinbarung



Um die bereits stark frequentierte Hotline des Gesundheitsamtes zu entlasten, wird ab Montag eine neue Hotline zur Impfterminvereinbarung eingerichtet. Wer keine Möglichkeit hat, seinen Ter- min online zu vereinbaren, kann dies alternativ unter der Telefonnummer 0821 3102 3131 tun. Diese Hotline wird von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, besetzt sein.

Zusätzliche Impfangebote in den Landkreis-Kommunen

Eine Wiedereröffnung des Impfzentrums Gablingen-Siedlung ist aufgrund der geänderten Impf- strategie des Freistaates derzeit nicht möglich. Stattdessen sollen über mobile Impf-Teams künftig noch verstärkter Vor-Ort-Impfaktionen in den Gemeinden angeboten werden. Alle Termine finden Interessierte auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augs- burg.de/corona-impfaktion. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert. Für die Vor-Ort-Impfungen ist – soweit nicht anders beschrieben – keine Terminvereinbarung erforderlich. Impfwillige müssen lediglich ihren Personalausweis sowie ihren Impfpass (soweit vorhanden) mitbringen. Minderjährige benötigen das schriftliche Einverständnis beider Elternteile. Alle Informationen hierzu sind auch online unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung nachzulesen.