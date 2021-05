Landkreis Augsburg | Großangelegte Durchsuchungsaktion im Drogenmilieu

Nach umfangreichen Ermittlungen aufgrund Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz hatte heute am 06.05.2021 ab 05.45 Uhr die Polizei Zusmarshausen gleichzeitig mit unterstützenden Fremdkräften 14 richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse im Landkreis Augsburg zum Auffinden von Betäubungsmittel vollzogen.

Zehn Beamte der Polizei Zusmarshausen sind von 22 Kräften der Einsatzhundertschaft und 4 Diensthundeführer der Polizeiinspektion Augsburg- Ergänzungsdienste des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verstärkt worden. Die Durchsuchungsobjekte befanden sich in den Gemeindebereichen Diedorf, Gessertshausen, Zusmarshausen, Horgau, Altenmünster und im Stadtgebiet Augsburg. Ein Schwerpunkt befand sich in Diedorf mit 7 Objekten, während 2 Objekte in Augsburg von den jeweils zuständigen Polizeiinspektionen durchsucht wurden.

Neben mehrfach aufgefunden Betäubungsmittelutensilien wurden Amphetamine, Marihuana, Cannabispflanzen zur Aufzucht und ein Butterflymesser als verbotener Gegenstand sichergestellt.

Ebenso wurde in einem Objekt eine Schusswaffe bei einer nicht von der Durchsuchung betroffenen Person festgestellt, deren nähere Einstufung noch abgeklärt wird.

