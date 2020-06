Landkreis Augsburg | Mit dem eigenen Backrezept im Buch „Backgeschichten – Rezepte aus dem Augsburger Land“ erscheinen

Hobbybäckerinnen und -bäcker aufgepasst: Für ein neues Rezeptbuch aus der Region sucht der Landkreis Augsburg derzeit die schönsten Backideen – von Torten und Kuchen über Kekse, Plätzchen bis Cupcakes und Muffins.

Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sind herzlich dazu eingeladen, dem Aufruf zu folgen und ihre Lieblingsrezepte einzusenden. Es darf sich dabei sowohl um traditionelle Familienrezepte als auch moderne Kreationen handeln. Neben dem Schritt-für-Schritt Rezept mit exakten Mengen- und Zeitangaben wird darum gebeten, ein möglichst hochauflösendes Foto vom fertigen Backprodukt sowie ein Portraitbild der Einsenderin bzw. des Einsenders und gegebenenfalls einen kurzen Text – beispielsweise über den persönlichen Bezug zum mitgeschickten Rezept oder eine Anekdote dazu – an das Buch-Team im Landratsamt zu schicken.

Einsendungen sind bis spätestens 29. Juni per E-Mail an die Adresse Backen@LRA-a.bayern.de oder per Post an Landratsamt Augsburg, Backbuch, Prinzregentenplatz

4, 86150 Augsburg möglich.

Alle Einsendungen werden im Rezeptbuch „Backgeschichten – Rezepte aus dem Augsburger Land“ aufgenommen und haben zudem die Chance auf den Gewinn toller Preise. Zu gewinnen gibt es neben verschiedenen Küchenmaschinen der Firmen KitchenAid und Kenwood auch einen Tortenkurs für 2 Personen. Die drei besten Fotos erhalten zudem einen Platz auf der Titelseite des Buchs, dessen Erscheinung im Laufe dieses Jahres geplant ist.