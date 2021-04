Landkreis Augsburg organisiert Sonder-Impfwochenende

Da Erstimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca nur noch bis einschließlich Sonntag, 18. April 2021, in den Impfzentren vorgenommen werden können, hat Landrat Martin Sailer eine Möglichkeit des Freistaats genutzt und für die kommende Woche zusätzliche Impfdosen des Vakzins bestellt. Insgesamt 3.500 Impfungen sollen im Rahmen einer Sonderaktion von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. April 2021 in den beiden Impfzentren Bobingen und Gablingen-Siedlung an impfwillige Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren verabreicht werden.

„Uns wären in dieser Woche leider lediglich 5.500 Impfdosen für beide Impfzentren zur Verfügung gestanden. Durch die zusätzlichen Impfdosen können wir die Impfquote immerhin außerplanmäßig auf 9.000 erhöhen und unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen schnelleren Zugang zur Impfung ermöglichen“, freut sich der Landrat.

Wer bekommt einen Termin?

Das Angebot richtet sich an alle Landkreisbürgerinnen und -bürger ab 60 Jahren, unabhängig von ihrer Priorisierung. Die Terminzuweisung auf die beiden Impfzentren Bobingen und Gablingen-Siedlung erfolgt über die Postleitzahl.

Wie bekomme ich einen Termin?

Wer einen der Termine im Rahmen der Sonderaktion ergattern möchte, kann diesen ab Dienstag, 13. April 2021, zwischen 9 und 17 Uhr unter der ab diesem Tag eigens eingerichteten Hotline 0821 3102 3131 buchen. Sobald alle verfügbaren Termine vergeben sind, wird die Hotline 0821 3102 3131 eingestellt. „Da sich laut BayIMCO derzeit über 17.000 Personen in der Altersgruppe ab 60 Jahren registriert haben und auf ein Impfangebot warten, gehen wir davon aus, dass die Nachfrage, einen der begehrten Termine zu erhalten, sehr hoch sein wird. Die Telefonleitungen werden sicherlich zeitweise überlastet sein und vermutlich werden sich auch am Impfwochenende Schlangen vor den Impfzentren bilden“, vermutet Sailer und bittet im Vorfeld um Verständnis und Geduld: „Bleiben Sie bitte in der Leitung oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, sollten Sie nicht direkt durchkommen.“

Wann und wo finden die Impfungen statt?

Die Sonderaktion findet ausschließlich am Wochenende vom 16. bis 18. April 2021 im Impfzentrum Bobingen, Pestalozzistraße 2, und im Impfzentrum Gablingen-Siedlung, Paul-Klee-Straße 13, statt. Mobile Impfungen sind nicht möglich.

Gebuchte Termine, die nicht wahrgenommen werden, können nicht auf einen anderen Tag verschoben werden und verfallen ersatzlos. Die Zweitimpfungen finden am Wochenende vom 9. bis 11. Juli 2021 statt. Die Termine werden bei der Vereinbarung des Erstimpfungstermins bekannt gegeben und können ebenfalls nicht verschoben werden.

Im Impfzentrum Bobingen werden am Freitag, 16. April, Termine von 12 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 16. 30 Uhr zur Verfügung stehen. Im Impfzentrum Gablingen-Siedlung sind an allen drei Tagen Termine von 8 bis 16.30 Uhr buchbar.

Was ist noch wichtig?

Um die Abläufe bei der Terminvergabe für alle Beteiligten zu beschleunigen, wird darum gebeten, sich, soweit möglich, bereits im Vorfeld online für die Corona-Schutzimpfung zu registrieren. Wer hierzu keine Möglichkeit hat, kann dies auch während der telefonischen Terminvereinbarung nachholen.

Zur Impfung mitzuführen ist ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und falls vorhanden ein Impfpass. Die Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, maximal 15 Minuten vor Ihrem Termin zu dem ihnen zugewiesenen Impfzentrum zu kommen. Anfahrtspläne, Hinweise zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Informationen zur Impfung sind auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung und den jeweiligen Unterseiten nachzulesen.