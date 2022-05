Landkreis Augsburg wird Special Olympics Delegation aus Mali empfangen

Als Host Town der Special Olympics World Games 2023 wird der Landkreis Augsburg vom 12. bis 15. Juni 2023 Gastgeber für die Athletinnen und Athleten der Delegation aus Mali sein.

Der Landkreis wird damit Gestalter besonderer Begegnungen und setzt sich für ein inklusives und gleichberechtigtes Miteinander ein. Neben Training und Sportaktivitäten als Vorbereitung für die Special Olympics World Games in Berlin, die im Anschluss an den Aufenthalt im Augsburger Land stattfinden werden, stehen der interkulturelle Austausch und gemeinsame Freizeitaktivitäten auf dem Programm. „Für unseren Landkreis ist es eine Ehre, dass wir als Host Town die Delegation aus Mali begrüßen dürfen. Auf den Austausch mit den Teams freue ich mich sehr und bin stolz, dass unser Landkreis damit Teil eines so großen Inklusionsprojektes sein darf“, so Landrat Martin Sailer.

Special Olympics World Games 2023

Die Special Olympics World Games sind ein internationaler Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung, der von der vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannten Special Olympics-Organisation veranstaltet wird. Die sportlichen Wettbewerbe selbst finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt. Im Vorfeld der Spiele lernen die Athletinnen und Athleten aus aller Welt gemeinsam mit ihren Teams und Betreuenden das Gastgeberland kennen und verbringen zwischen dem 12. und 15. Juni insgesamt vier Tage in ihren jeweiligen „Host Towns“, also ihren Gastgeberstädten und -regionen, die über alle deutschen Bundesländer verteilt sind. Der Landkreis Augsburg ist damit eine von insgesamt 216 Gastgeberstädten und -regionen.

Alle weiteren Informationen finden Interessierte unter www.landkreis-augsburg.de/sowg2023.