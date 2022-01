Landkreis Augsburg | Wohin mit dem Christbaum?

Einige Gemeinden im Landkreis Augsburg sammeln die Christbäume zum Jahresbeginn ein oder nehmen sie auf ihren Annahmestellen entgegen. Selbstverständlich muss die Dekoration vollständig entfernt werden.

Bitte geben Sie den Christbaum oder die Tannenzweige nicht in die BioEnergieTonne, da das Öl der Nadeln die Vergärungsanlage verunreinigt. Der Adventskranz ist mit Draht umwickelt und wird deshalb als Störstoff in der Anlage aussortiert. Geben Sie den Adventskranz im Ganzen in die Restmülltonne. Wollen Sie den Rohling noch einmal verwenden? Wickeln Sie den Draht ab, das ausgetrocknete Grün können Sie dann in der BioEnergieTonne entsorgen.

Ein Überblick über die Abholung bzw. Abgabemöglichkeiten:

Adelsried: Adelsried und Kruichen , Sammlung 08.01.2022

, Sammlung 08.01.2022 Allmannshofen : Abgabe beim Bauhof, An der Schmutter 21, 14.01.2022 16.00 – 17.00 Uhr

: Abgabe beim Bauhof, An der Schmutter 21, 14.01.2022 16.00 – 17.00 Uhr Altenmünster, Eppishofen, Hennhofen: Termin wird noch bekannt gegeben, auch Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Altenmünster möglich

Termin wird noch bekannt gegeben, auch Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Altenmünster möglich Aystetten : Sammlung 08.01.2022, auch Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Aystetten möglich

: Sammlung 08.01.2022, auch Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Aystetten möglich Biberbach : Sammlung 15.01.2022, Anmeldung im Dorfladen oder in der Metzgerei Bayer

: Sammlung 15.01.2022, Anmeldung im Dorfladen oder in der Metzgerei Bayer Bobingen, Bobingen-Siedlung : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Bonstetten : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Diedorf : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Dinkelscherben: Bitte beim Rathaus anfragen

Bitte beim Rathaus anfragen Ehingen : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Ellgau : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Emersacker : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Fischach : keine Sammlung, Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Fischach möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Fischach möglich Gablingen : Abgabe bei Grüngutannahmestelle, 08.01.2022 13.00 – 15.00 Uhr

: Abgabe bei Grüngutannahmestelle, 08.01.2022 13.00 – 15.00 Uhr Gersthofen, Batzenhofen, Edenbergen: Sammlung 15.01.2022

Sammlung 15.01.2022 Hirblingen, Rettenbergen : Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Batzenhofen, 08.01.2022 9.00 – 12.30 Uhr

: Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Batzenhofen, 08.01.2022 9.00 – 12.30 Uhr Gessertshausen : keine Sammlung, Abgabe bei Fa. Mayr möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Fa. Mayr möglich Graben : Termin wird noch bekannt gegeben, Abgabe bei Festplatz Graben oder Parkplatz Turnhalle Lagerlechfeld

: Termin wird noch bekannt gegeben, Abgabe bei Festplatz Graben oder Parkplatz Turnhalle Lagerlechfeld Großaitingen, Reinhartshofen : Sammlung 08.01.2022, auch Abgabe an Wertstoffsammelstelle Großaitingen möglich

: Sammlung 08.01.2022, auch Abgabe an Wertstoffsammelstelle Großaitingen möglich Heretsried : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Hiltenfingen : Sammlung 15.01.2022

: Sammlung 15.01.2022 Horgau : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Kleinaitingen : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Klosterlechfeld : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Königsbrunn : Sammlung ab 10.01.2022

: Sammlung ab 10.01.2022 Kühlenthal : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Kutzenhausen : keine Sammlung

: keine Sammlung Langenneufnach : keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich Langerringen : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Langweid : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Meitingen : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Mickhausen : keine Sammlung

: keine Sammlung Mittelneufnach : keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich Neusäß : Sammlung 14.01.2022 (kostenlos)

: Sammlung 14.01.2022 (kostenlos) Nordendorf : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Oberottmarshausen : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Scherstetten : keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich Schwabmünchen : Schwabmünchen, Mittelstetten und Wertachau, Sammlung 15.01.2022

: Schwabmünchen, Mittelstetten und Wertachau, Sammlung 15.01.2022 Stadtbergen : keine Sammlung, Abgabe vom 08.01.2022 bis 10.01.2022 an folgenden Standorten: Stadtbergen, Panzerstraße/Leibnizstraße 30, Festplatz; Leitershofen, Am Vehicle-Park, Wertstoffhof; Deuringen, Waldstraße 7, Parkplatz beim Sportheim; Virchow-Viertel, Spielplatz hinter Obi-Baumarkt

: keine Sammlung, Abgabe vom 08.01.2022 bis 10.01.2022 an folgenden Standorten: Stadtbergen, Panzerstraße/Leibnizstraße 30, Festplatz; Leitershofen, Am Vehicle-Park, Wertstoffhof; Deuringen, Waldstraße 7, Parkplatz beim Sportheim; Virchow-Viertel, Spielplatz hinter Obi-Baumarkt Thierhaupten : keine Sammlung

: keine Sammlung Untermeitingen : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Ustersbach : keine Sammlung, Abgabe bei Fa. Mayr möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Fa. Mayr möglich Walkertshofen : keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich

: keine Sammlung, Abgabe bei Grüngutannahmestelle möglich Wehringen : Sammlung 08.01.2022

: Sammlung 08.01.2022 Welden, Reutern : Sammlung ab 10.01.2022 (kostenlos)

: Sammlung ab 10.01.2022 (kostenlos) Westendorf : Bitte beim Rathaus anfragen

: Bitte beim Rathaus anfragen Zusmarshausen: Abgabe bei Wertstoffsammelstelle Zusmarshausen möglich, 08.01.2022, 11.01.2022, 15.01.2022

Die Angaben zur Abholung stammen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des

Landkreises Augsburg