Der Landkreis Günzburg richtet Notschlafstelle in Günzburg ein.

Evakuierte Bürger, die keine Möglichkeit für eine Übernachtung bei Verwandten oder Bekannten haben, können sich ab sofort vor Ort im Dossenberger-Gymnasium (Am Südlichen Burgfrieden 4, Günzburg) einfinden. Der Landkreis Günzburg richtet für Betroffene eine zusätzliche Notschlafstelle mit Feldbetten in der Bruno-Merk-Sporthalle in Günzburg ein. Diese sollte ab 22 Uhr zur Verfügung stehen.

Informationen gibt es auch beim Bürgertelefon des Landratsamtes in Günzburg, erreichbar unter der Telefonnummer 08221 95-333.