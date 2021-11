Landkreis Günzburg und Polizei kontrollieren zusammen die Einhaltung der 2G-Regeln

Der Landkreis Günzburg und die Polizei werden in den kommenden zwei Wochen verstärkt die Einhaltung der derzeit geltenden 2G-Regeln im Gastronomiebereich kontrollieren. Dies geschieht über den gesamten Landkreis verteilt. Gemeinsam werden die Vertreter von Amt und Polizei neben Gaststätten auch Fitnessstudios, Diskotheken und weitere Freizeiteinrichtungen aufsuchen. Dort werden sowohl das Personal als auch die Gäste auf Impfstatus und Genesenennachweis kontrolliert werden.

Der Grund: In letzter Zeit gab es wiederholt Hinweise, dass einzelne Gasthäuser, Hotels und andere Einrichtungen die Nachweise nicht oder nur sporadisch von Gästen erfragen. Das Nicht-Beachten der derzeit geltenden Regelungen kann teils empfindliche Bußgelder zur Folge haben. So müssen Betreiber wie Gastwirte oder Inhaber von Fitnessstudios bei Verstößen in der Regel mit einem Bußgeld von 5.000 Euro rechnen. Die Gäste mit werden mit jeweils 250 Euro bei Verstoß belangt.

Diese Regel- und Rahmensätze können jedoch nach den Umständen des Einzelfalles im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Grenzen erhöht oder ermäßigt werden. Das Gesetz sieht ein Höchstmaß von 25.000 Euro vor.

Die Polizei war bereits in der vergangenen Woche stichpunktartig unterwegs. Dabei waren die meisten Gastwirte und Betreiber vorbildlich.

Der Landkreis und die Polizei informieren vorab über verstärkte Kontrollen, um das Bewusstsein für die Einhaltung der 2G-Regeln zu schärfen. Ziel der Aktion ist es, dass sich möglichst alle Menschen im Landkreis an die Vorgaben halten. Nur so können die Weiterverbreitung des Corona-Virus verlangsamt werden und die Infektionszahlen entsprechend sinken. Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind derzeit fast immer komplett belegt. Die Ärzte und Pflegekräfte arbeiten am Rande ihrer Kapazitäten.