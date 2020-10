Im Landkreis ist die sog. 7 Tage-Inzidenzgrenze von 35/100.000 bestätigen, positiv getesteten Einwohner seit heute überschritten (aktuell 40,8).

Der Freistaat Bayern wird am morgigen Samstag dazu eine bayernweite Allgemeinverfügung erlassen, die dann ab Sonntag gelten soll.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Corona-Hotline des Landratsamtes Landsberg am Lech 08191 / 129 – 1680 ab Samstag, 17.10.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr erreichbar (an sieben Tagen in der Woche).