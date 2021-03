Landkreis Lindau | Selbsttests für Schüler werden an Schulen verteilt

„Endlich sind die Selbsttests für die Schülerinnen und Schüler da. Sie werden uns den Alltag hier erleichtern“, freut sich die Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Lindau Antje Schubert.

Bereits vor zwei Wochen haben alle Schulen im Landkreis eine erste Ausstattung mit Selbsttests für die Lehrkräfte und das Personal erhalten. Gestern hat das Technische Hilfswerk, Ortsverband Lindau, weitere Selbsttests an das Landratsamt ausgeliefert. Die 32.400 Test für die 7.857 Schülerinnen und Schüler wurden noch am selben Tag von Mitarbeitern des Landratsamtes aufgeteilt und verpackt. Alle 36 Schulen im Landkreis erhalten Selbsttests, die Auslieferung erfolgt größtenteils über die Gemeinden. Das Landratsamt ist bei der Thematik Selbsttests an den Schulen nur in der Logistik eingebunden: „Die Schulen melden ab sofort regelmäßig ihren weiteren Bedarf an uns und die Bestellung erfolgt dann hier zentral“, erklärt Landrat Elmar Stegmann. Mit Verweis auf die steigenden Inzidenzzahlen weist der Landrat darauf hin, dass es „trotz der Tests wichtig ist, weiterhin die AHA-L-Regelungen sowie die schulischen Hygienekonzepte einzuhalten“.

Umfangreiche Informationen zum Ablauf der Selbsttestungen an den Schulen hat das Ministerium auf seiner Internetseite zur Verfügung gestellt.

Die Schulen wurden zum Thema Selbsttest über ein Schreiben des Kultusministers informiert.

Hinweis: Ein Selbsttest ist nicht so zuverlässig wie eine PCR-Testung. Nach einem positiven Selbsttest muss deshalb über das Bayerische Testzentrum in Lindau-Bösenreutin oder eine Arztpraxis ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden.