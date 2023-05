Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden– das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag (03.05.2023) in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ereignete.

Ein 73-Jähriger Neuburger fuhr mit seinem Wagen von Berg im Gau kommend Richtung Neuburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Neuburger innerorts auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, touchierte hier den BMW eines 48-Jährigen leicht am Außenspiegel und stieß anschließend frontal mit dem Audi einer 39-Jährigen Oberhauserin zusammen. Durch die eingesetzten Feuerwehren und Kräfte des Rettungsdienstes wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug gerettet. Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt, eine weitergehende ärztliche Behandlung war bei ihr nicht erforderlich.

Die Ortsdurchfahrt war wegen der Rettungs- und Bergemaßnahmen für den Durchgangsverkehr zwei Stunden gesperrt. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden verkehrslenkende Maßnahmen eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.