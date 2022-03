Landkreis Unterallgäu investiert auf Rekord-Niveau – Kreistag verabschiedet Haushalt

Der Unterallgäuer Kreistag hat den diesjährigen Haushaltsplan des Landkreises einstimmig verabschiedet. Mit Investitionen in Höhe von 22 Millionen Euro steckt der Kreis heuer so viel Geld in verschiedene Maßnahmen und Projekte wie noch nie. Die größte Summe investiert der Landkreis mit 4,8 Millionen Euro in die Modernisierung der Kliniken in Ottobeuren und Mindelheim mit derzeit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 98 Millionen Euro.

Der Landkreis wolle keinen „Investitionsstau“ vor sich herschieben, sagte Landrat Alex Eder. Damit zum Beispiel das Kreisstraßennetz in einem guten Zustand bleibt, müsse man langfristig denken. Gleichzeitig versprach der Landrat, die verschiedenen Ausgaben genau im Blick zu behalten. Für finanzielle Entlastung einsetzen wolle er sich bei den Kosten für das Lehrpersonal an kommunalen Schulen. Diese schlagen in diesem Jahr für den Landkreis mit einem nicht vom Freistaat erstatteten Betrag von acht Millionen Euro zu Buche. Hier werde er dranbleiben und sich um eine Entlastung durch den Freistaat bemühen, kündigte Eder an.

Keine Abstriche machen könne man dagegen bei den gestiegenen Personalkosten, da die Kreisverwaltung immer mehr Aufgaben stemmen müsse. Ob zusätzliche Stellen im Gesundheitsamt durch die Corona-Krise oder im Jugendamt durch die vielen zusätzlichen Aufgaben in der Jugendhilfe: „Jede Stelle ist gut begründbar“, sagte der Kreischef – auch wenn er eine schlanke Verwaltung grundsätzlich befürworte. Ein „Riesen-Gewinn“ in punkto Sparsamkeit sei das Entschuldungskonzept, das der Kreistag 2018 auf den Weg gebracht hat. Dieses sieht vor, dass der Landkreis bis 2026 schuldenfrei ist und werde seitdem konsequent weiterverfolgt.

Trotz zahlreicher Anregungen aus dem Kreisgremium gab es viel Lob für den Kreishaushalt und Kreiskämmerer Sebastian Seefried und sein Team. Der Kämmerer hatte den Haushalt in den vergangenen Wochen in den verschiedenen Ausschüssen des Kreistags detailliert vorgestellt und das Zahlenwerk war von den Kreistagsmitgliedern intensiv vorberaten worden.

Die wichtigsten Haushaltsdaten auf einen Blick: