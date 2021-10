Landrat Sailer begrüßt neue Schulleiterinnen und Schulleiter im Landkreis Augsburg

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 haben vier neue Schulleiterinnen und ein neuer Schulleiter in den Grund- und Mittelschulen ihren Dienst im Landkreis Augsburg angetreten.

Begrüßt wurden sie von Landrat Martin Sailer im Landratsamt Augsburg: „Für Ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen, die diese besondere Zeit sicherlich mit sich bringt, wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute!“

Die neuen Schulleitenden kommen an diesen Schulen zum Einsatz: Dagmar Böhm-Lachmann wurde als Schulleiterin an der Mittelschule Königsbrunn bestellt, Gertraud Heißler übernahm nach acht Jahren Stellvertretung nun die Leitung der Grundschule Adelsried, die Schulleitung der Grund- und Mittelschule Langweid übernimmt Christian Reckerth, Bernadette Schwarz leitet die Geschicke der Goethe-Grundschule in Gersthofen und Bettina Westphal ist ab diesem Schuljahr als Rektorin der Grund- und Mittelschule in Welden eingesetzt.