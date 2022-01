Landratsamt verbietet „Corona-Spaziergänge“ in Landsberg

Das Landratsamt Landsberg am Lech hat eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von nicht angemeldeten öffentlichen Versammlungen im Bereich des Hauptplatzes in Landsberg am Lech erlassen.

Auf dem Hauptplatz der Stadt Landsberg am Lech sind demnach am Montag, den

31.01.2022 in der Zeit zwischen 17:30 und 20:00 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter/Versammlungsleiter in Gestalt weiterer „Spaziergänge“ gegen die Corona-Regelungen und/oder Corona-Schutzimpfungen, aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den Sozialen Medien und/oder Messengerdiensten oder in ähnlichen Plattformen, auf der einem Lageplan schraffiert gekennzeichneten Fläche untersagt.

Der Lageplan und die Begründung der Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt einzusehen. Dazu gibt es auch eine Pressemitteilung auf der Internetseite des Landratsamtes www.landratsamt-landsberg.de

Die Allgemeinverfügung tritt am 31.01.2022, 0:00 Uhr, in Kraft und am 01.02.2022, 0:00 Uhr, außer Kraft. Sie gilt am 29.01.2022 durch die Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 7/2022 des Landkreises Landsberg am Lech als bekannt gegeben