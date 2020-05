Landsberg | 54-Jähriger schlägt einen Taxifahrer – Mann greift auch Polizisten an

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg und einem Taxifahrer. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Taxi, wobei der 54-jährige den Taxifahrer schlug.

Daraufhin wurde eine Streife der Polizei Landsberg hinzugezogen. Der 54-jährige fing direkt an die eingesetzten Beamten zu beleidigen und versuchte diese anzuspucken. Im weiteren Verlauf versuchte er die Beamten zu treten und zu schlagen. Einen der Beamten traf der 54-jährige mit dem Fuß. Der Kollege wurde leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Der 54-jährige wurde in Gewahrsam genommen und verblieb über die Nacht in dem Haftraum der Polizeiinspektion Landsberg am Lech.

Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.