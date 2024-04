Ein 65-jähriger Nürnberger fuhr gestern nach links aus dem Parkplatz am Mutterturm in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg aus.

Dabei übersah er zwei Frauen, die gerade zu Fuß die Straße überquerten. Beide wurden vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitten teils schwere Verletzungen und wurden in das Landsberger Krankenhaus gebracht.