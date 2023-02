Landsberg am Lech | Herrenloser Hund führt zu Leichenfund im Lech

Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landsberg am Lech wurde heute (21.02.2023) in den frühen Morgenstunden der leblose Körper eines Mannes im Bereich des Lechsteges in Landsberg am Lech festgestellt. Die Kripo Fürstenfeldbruck übernahm die weiteren Ermittlungen.

Um 03:37 Uhr hatte eine Anwohnerin einen herrenlosen Hund im Bereich des Lechufers entdeckt und diesen der Polizei gemeldet. Durch eine hinzugekommene Streifenbesatzung konnte nur wenig später in der Nähe eine leblose Person im Lech treibend aufgefunden werden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte letztendlich nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Halter des Hundes, einen 77-Jährigen aus Landsberg am Lech.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt derzeit zu den genauen Todesumständen.