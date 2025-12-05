Newsletter
Landsberg am Lech: Pkw gerät auf Gegenfahrbahn – zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B17

Von Presse Augsburg

Landsberg am Lech, 04.12.2025, 18:30 Uhr – Am Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei Landsberg am Lech zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr mit seinem Pkw aus dem Kreisverkehr Landsberg West auf die B17 in Richtung Schongau auf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in der anschließenden Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, gesteuert von einem 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Sigmaringen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 19-jährige Pkw-Fahrer sowie der 26-jährige Beifahrer des Kleintransporters leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

