Landsberg/Augsburg | Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Feuerteufel

Die Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Freunde im Alter von jetzt 24 bzw. 26 Jahren Anklage zum Landgericht Augsburg wegen gemeinschaftlicher Brand-stiftung in neun Fällen, davon in vier Fällen zusammentreffend mit gemeinschaftlicher Sachbeschädigung, wegen versuchter gemeinschaftlicher Brandstiftung in einem Fall und wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung in zwei weiteren Fällen erhoben.

Die Angeschuldigten, die sich seit Mitte Januar in Untersuchungshaft befinden, sollen im Zeitraum von Mitte Dezember 2019 bis Mitte Januar 2020 im Großraum Landsberg/Lech Feldscheunen, Heuballen, Holzstapel und Mülltonnen/-container in Brand gesetzt haben. Der dabei versuchte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1 Mio EUR.

Das Strafgesetzbuch sieht für Brandstiftung Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor.

Bleibt die Tat im Versuchsstadium, kann das Gericht den Strafrahmen auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis sieben Jahre und sechs Monate mildern, für Sachbeschädigung beträgt der gesetzliche Strafrahmen Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe.

Termine zur Hauptverhandlung sind vom Landgericht für den Fall der Eröffnung des Verfahrens für Ende Januar 2021 vorgesehen.