Wir die Stadt Landsberg berichtet, ist seit heute Vormittag die Eismaschine in der Eissporthalle in Landsberg defekt. Obwohl umgehend Techniker beauftragt wurden, die Maschine in Stand zu setzen, ist der Betrieb in der Eissporthalle aktuell nicht möglich.

Der heutige Publikumslauf um 13.30 – 15.15 Uhr muss abgesagt werden.

Ob der Ausfall der Maschine die Spiele am Wochenende gefährdet stellt sich erst noch heraus.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!