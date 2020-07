Am gestrigen Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 28-jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu mit seinem blauen VW Golf an der Anschlussstelle LL-West falsch auf die BAB A96 auf. Er fuhr dann auf der Richtungsfahrbahn Lindau entgegen der Fahrtrichtung in Richtung München.

Er benutzte hierbei hauptsächlich den Standstreifen, fuhr aber auch teilweise auf der rechten Fahrspur. An der Anschlussstelle Windach fuhr er wieder von der Autobahn ab. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung nach dem Falschfahrer konnte des Fahrzeug durch eine Streife der Polizeiinspektion Landsberg in Penzing angehalten werden.

Hier wurde festgestellt, dass der Fahrer unter einer psychischen Erkrankung leidet und sich deswegen bereits in ärztlicher Behandlung befindet. Ferner hatte er Medikamente eingenommen und war bereits erst vor kurzem mit seinem Fahrzeug in ähnlicher Weise auffällig geworden. Offensichtlich war er in voller Absicht falsch auf die Autobahn aufgefahren.

Bei dem Falschfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Anschließend wurde er in einer Psychiatrischen Klinik untergebracht.

Außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Eventuell kam es während der Falschfahrt zu einer leichten Berührung mit einem entgegenkommenden Lkw.

Zeugen die hierzu Angaben machen können oder selbst durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich

bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Tel.: 089/89118-0 zu melden.