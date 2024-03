Landsberg nach Sieg beim TSV Rain punktgleich mit Tabellenführer Schwaben Augsburg

Ein frühes Tor von Sascha Mölders legte den Grundstein für den Sieg der Gäste aus Landsberg beim TSV Rain. Über die gesamte Spielzeit hinweg erwiesen sie sich als das effektivere Team, das nur wenige Gelegenheiten benötigte, um Tore zu erzielen.

Der Cheftrainer des Rainer Teams, David Bulik, entschied sich im Vergleich zur vorherigen 0:3-Niederlage gegen den TSV Dachau für zwei Änderungen in der Startaufstellung: Dominik Schröder und Julian Bosch ersetzten Muris Avdic und Marc Sodji, die beide auf die Ersatzbank rutschten.

Die 300 Zuschauer im Georg-Weber-Stadion sahen einen starken Beginn der Gastgeber, die nach sieben Minuten eine Riesenchance zur Führung vergaben, als Gabriel Hasenbichler allein vor dem Landsberger Torwart an diesem scheiterte. Sascha Mölder schaltete in der 14. Minute schneller, als die Rainer Abwehr und versenkte einen Pfostenabpraller aus kurzer Distanz zur 1:0-Gästeführung. Nur drei Minuten später verpasste Eugen Belousow mit einem Kopfball nur knapp den Ausgleich. Der Aufstiegsfavorit übernahm langsam die Spielkontrolle und Timo Spannesberger erhöhte fünf Minuten vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand wechselte man die Seiten.

Es dauerte in der zweiten Halbzeit bis zur 58. Minute, ehe Michael Senger für den ersten Aufreger sorgte: Sein abgefälschter Freistoß von der linken Seite fische Landsbergs Keeper Ricco Cymer mit Mühe aus dem Kreuzeck. Die Gäste nahmen etwas Tempo aus dem Spiel und die Tillystädter verstärkten ihre Offensivaktionen. Als Matej Rados (73.) kraftvoll von rechts in den Strafraum stürmte, konnte ihn Alessandro di Rosa nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michael Senger eiskalt zum 1:2. Doch nur zwei Minuten später war es wieder Sascha Mölders, der den alten Abstand wieder herstellte und aus der Ferne zum 3:1 für die Gäste traf. In der 81. Minute traf Matej Rados beim Kampf um den Ball das Schienbein des gegnerischen Spielers und wurde vom Schiedsrichter mit der Roten Karte frühzeitig zum Duschen geschickt. Die Gäste spielten die restliche Zeit clever herunter und konnten mit diesem Sieg zum Spitzenreiter Schwaben Augsburg aufschließen, der sein Spiel an diesem Spieltag verlor. Der TSV Rain muss seine Punkte zum endgültigen Klassenerhalt woanders holen.

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster, Julian Bosch (84. Siegfried Kübler), Benito Alisanovic, Matej Rados, Dominik Schröder (90. Sadri Pacolli), Michael Senger, Benjamin Krist, Eugen Belousow, Tim Härtel (63. Marc Sodji), Gabriel Hasenbichler (63. Renato Domislic) – Trainer: David Bulik

TSV Landsberg: Ricco Cymer, Maximilian Holdenrieder, Alexander Benede Aquayo, Bryan Stubhan (90. Javin Bolte), Nicholas Helmbrecht (57. Alessandro di Rosa), Michael Hutterer, Daniel Leugner, Timo Spennesberger (90. Nikola Negic), Tino Reich, Sascha Mölders (86. Achim Speiser), Lorenz Knöferl (79. Luis Vetter) – Trainer: Michael Hutterer – Trainer: Sascha Mölders

Tore: 0:1 Sascha Mölders (14.), 0:2 Timo Spennesberger (40.), 1:2 Michael Senger (73. Foulelfmeter), 1:3 Sascha Mölders (75.)

Rot: Matej Rados (81./TSV Rain/Grobes Foulspiel)

Schiedsrichter: Maximilian Dadder (Kirchenlaibach)

Zuschauer: 300